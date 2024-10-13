Хлусевич: если будет возможность поиграть в Европе, не задумываясь поеду

Защитник сборной России и «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал о своём желании поиграть в европейском чемпионате.

— Ты своему агенту ставишь задачу искать клубы в Европе?

— Никогда не скрывал, что хочу попробовать свои силы в Европе. Если будет возможность, я не задумываясь поеду.

— Какой чемпионат предпочтительнее для тебя?

— На самом деле, если это топ-5 лиг — вообще без разницы.

— Готов играть даже за аутсайдера лиги?

— Смотря какие перспективы у команды. Если команда под вылет, наверное, о ней будет сложнее думать. Если команда с амбициями, почему нет? — приводит слова Хлусевича «Комсомольская правда».

Хлусевич перешёл в «Спартак» зимой 2022 года. За этот период он принял участие в 94 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл 13 матчей во всех соревнованиях. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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