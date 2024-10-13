«Арсенал» упустил возможность возглавить таблицу Первой лиги, сыграв вничью с «Сочи»

Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит в самом конце первой половины игры. На 45+1-й минуте нападающий тульского «Арсенала» Максим Турищев вывел свою команду вперёд. На 61-й минуте матча форвард «Сочи» Павел Мелёшин, права на которого принадлежат «Спартаку», сравнял счёт.

На данный момент тульский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков в 14 матчах. «Сочи» после аналогичного количества встреч находится на шестой строчке. Подопечные Роберта Морено имеют в своём активе 21 очко.