Максимов — о беспроигрышной серии «Торпедо»: нас пока рано сравнивать с «Байером»

Нападающий московского «Торпедо» Максим Максимов рассказал о победной серии матчей клуба.

«Наша серия из 20 матчей без поражений сложилась из-за того, что мы хорошо тренируемся и работаем. У нас есть задачи, поэтому идём от игры к игре. Надо в том же духе продолжать дальше. С «Байером» нас пока рано сравнивать. Это только начало, в конце сезона будем подводить итоги, тогда можно будет что-то сравнить и порадоваться», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас «Торпедо» занимает первую строчку турнирной таблицы Первой лиги (ФНЛ) с 26 очками в 14 турах.