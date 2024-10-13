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Армения – Северная Македония: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнется в 19:00

Армения — Северная Македония: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Армении и Северной Македонии. Игра пройдёт на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх игр сборная Армении занимает второе место в своей группе. Команда набрала пять очков. Северная Македония располагается на первой строчке, заработав семь очков в трёх встречах. На третьем месте находится Латвия, которая заработала три очка после трёх игр. На четвёртой строчке располагаются Фарерские острова с тремя очками в четырёх встречах.

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Турнирная таблица Лиги наций
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