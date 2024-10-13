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Сборная Кубы заявила о желании провести матч со сборной России

Сборная Кубы заявила о желании провести матч со сборной России
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Директор по развитию Кубинской ассоциации футбола Хосе Юлиер Эрранс заявил, что у национальной команды есть планы провести ещё один матч со сборной России.

«Мы бы хотели сыграть со сборной России ответную игру. Встреча будет возможна на Кубе в следующем году. Постараемся провести этот товарищеский матч в официальные даты ФИФА», — приводит слова Эрранса Sport24.

Напомним, последний раз национальные команды встречались в ноябре 2023-го. Тогда сборная России выиграла с разгромным счётом 8:0. Матч проходил на «Волгоград Арене».

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

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