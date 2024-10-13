Салаху разрешили не играть за сборную Египта из-за качества покрытия поля

Крайний нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах получил разрешение не играть в матче отборочного этапа к Кубку африканских наций с Мавританией (2:0) и досрочно вернуться в английский клуб из-за качества покрытия футбольного поля, где прошла встреча.
«Если кто-то из футболистов попросит меня не играть на искусственном газоне, я пойду ему навстречу. Мавританская национальная команда играет жёстко и использует агрессивные приёмы. К тому же поле не самого лучшего качества. Если конкретно Салах попросит меня о чём-то подобном, то я также соглашусь», — приводит слова главного тренера сборной Египта Хусама Хасана Daily Mail.
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: