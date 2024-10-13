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«Барселона» потребовала у сборной Испании отпустить травмированного Ямаля — Sport.es

«Барселона» потребовала у сборной Испании отпустить травмированного Ямаля — Sport.es
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«Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с требованием отозвать крайнего нападающего Ламина Ямаля из сборной Испании, играя за которую в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Данией (1:0), он получил травму. Об этом сообщает Sport.es.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

По информации источника, на текущий момент в каталонском клубе не знают, отпустят ли Ямаля. Однако в стане сине-гранатовых уверены, что 17-летний футболист не сможет принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций с Сербией, который состоится 15 октября.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 4-й тур
15 октября 2024, вторник. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что Ямалю удалось избежать тяжёлой травмы.

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