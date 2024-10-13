Нападающий «Торпедо» Максимов: нельзя сказать, что Кононов чересчур спокойный человек

Нападающий «Торпедо» Максим Максимов рассказал о характере главного тренера команды Олега Кононова.

— Кононов был дисквалифицирован в Кубке России. Ожидали от него таких эмоций?

— И такое бывает, это футбол. Все увидели его эмоции, поэтому не сказать, что он чересчур спокойный человек.

— В раздевалке он может что-то кинуть?

— То, что происходит в раздевалке, останется там. Но футбол — это эмоции, про это уже много было сказано», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, наставник был дисквалифицирован на три матча Фонбет Кубка России за потасовку в игре четвёртого раунда Пути регионов с «КАМАЗом» (2:1).