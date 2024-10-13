Погба может продолжить карьеру во французском гранде — Le10sport.com

«Марсель» проявляет интерес к 31-летнему полузащитнику «Ювентуса» Полю Погба, который с весны 2025 года сможет принимать участие в матчах в связи с истечением срока его дисквалификации за употребление допинга. Об этом сообщает Le10sport.com.

По информации источника, на текущий момент «Марсель» не делал конкретных предложений французскому футболисту. Однако если главный тренер бело-голубых Роберто Де Дзерби одобрит кандидатуру Погба, то клуб сделает данное предложение.

В августе минувшего года Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении полузащитника на четыре года. После того как суд объявил об отстранении Погба, спортсмен подал апелляцию. По итогам её рассмотрения Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение сократить срок дисквалификации до 18 месяцев.

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