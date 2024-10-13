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Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сентябре

Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сентябре
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин был признан лучшим игроком бело-голубых в сентябре по версии болельщиков. Об этом информирует телеграм-канал московского клуба.

В минувшем месяце 22-летний футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился тремя голами, создал восемь голевых моментов, а также 43 раза вступал в единоборства в атаке.

Всего в нынешнем сезоне Тюкавин сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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