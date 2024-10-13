Журналист L’Équipe: Головин стал очень важным игроком для «Монако»

Журналист L’Équipe Антуан Момон поделился впечатлениями от игры полузащитника Александра Головина в составе «Монако» в прошлом сезоне.

«Александр Головин в прошлом сезоне был для нас одним из лучших игроков чемпионата Франции, возможно, лучшим игроком. Могу даже сказать, безусловно, лучшим футболистом, не играющим в Париже. Мы даже задавались вопросом, логично ли, что он остаётся в таком клубе, как «Монако», который в течение нескольких сезонов не играл в Лиге чемпионов.

Но в этом сезоне «Монако» снова в Лиге чемпионов. Клуб вновь становится одной из главных команд Франции. «Монако» соответствует величине Головина, который стал ещё более техничным, атлетичным и даже лучше действует тактически в атаке. Плюс он превосходен в защите, прикладывает больше усилий, чем раньше. Отмечу, что Головин больше не получает травм, в отличие от его первых сезонов в «Монако». Он игрок, который невероятно силён в атаке, может забить, может отдавать голевые передачи. Он стал очень важным для «Монако», особенно когда команда владеет мячом», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.