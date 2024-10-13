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17-летний Ямаль покинул расположение сборной Испании после матча с Данией

17-летний Ямаль покинул расположение сборной Испании после матча с Данией
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17-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль покинул расположение национальной команды. Об этом информирует пресс-служба Королевской испанской федерации футбола на официальном сайте.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

Сообщается, что Ямалю удалось избежать травмы после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со сборной Дании (1:0). Медицинское обследование показало, что у футболиста просто мышечный перегруз. Однако в качестве меры предосторожности Ламин возвращается в расположение каталонской команды.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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