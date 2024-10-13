Гаджиев: коллеги из «Динамо» Москва удивлялись атмосфере на нашей игре в Дагестане

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о старте сезона клуба из Дагестана.

— У немалой части болельщиков было беспокойство перед стартом «Динамо» в РПЛ: «На что можно рассчитывать с этим составом?» Но вроде всё самое страшное в этом смысле осталось позади, все увидели, что махачкалинское «Динамо» может забирать очки и у топ-клубов. Или рано расслабляться?

— Расслабляться вообще никогда нельзя. Отдельные игры с командами, уступающими в мастерстве лидерам чемпионата, могут оказаться для нас даже ещё сложнее. Нам нельзя изменять себе — мы каждый матч должны играть на пределе своих возможностей. Считать, что кто-то должен нам легко отдать очки только потому, что мы с кем-то из лидеров хорошо сыграли, — наивно. Разницы в уровне возможностей команд второй восьмёрки практически нет. И вообще, болельщики приходят на стадион, чтобы увидеть, как футболисты от души выполняют свою работу.

Болельщики на трибунах «Анжи-Арены» — это достижение не менее ценное, чем наши результаты. То, что такое количество народу приходит и так болеют… На том же кубковом матче на «Анжи-Арене» были генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров и спортивный директор Желько Бувач, который в своё время помогал Юргену Клоппу в «Боруссии». Они удивлялись атмосфере на трибунах: «Это у вас всё время так?» — приводит слова Гаджиева пресс-служба «Динамо» Махачкала.