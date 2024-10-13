Журналист L’Équipe: Головин мог бы без проблем выступать в ведущем европейском клубе

Журналист французского издания L’Équipe Антуан Момон считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин готов выступать в ведущем европейском клубе.

«Что касается важности Головина, то с начала сезона он немного сдал, у него была травма. Тренер не использовал его слишком сильно, потому что он знает: Головин понадобится позже в сезоне, когда другие атакующие игроки будут менее готовыми. Так что на данный момент он был лишь второстепенным членом команды в начале сезона для «Монако».

Но очевидно, что Александр является ведущим игроком с технической, атлетической и тактической точек зрения, он самый возрастной футболист с наибольшим опытом. Я также считаю, что он игрок, который больше говорит, который немного больше похож на лидера. Головин будет им в течение сезона. На данный момент из-за травмы, полученной этим летом, его не очень часто использовали, но обязательно будут. Очевидно, это очень хорошая новость для «Монако», что он продлил контракт. А у команды есть футболист такого уровня, который мог бы без проблем выступать в ведущем европейском клубе», — сказал Момон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.