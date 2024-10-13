Глушенков — о высоких зарплатах футболистов: кто на что учился в детстве

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о высоких доходах футболистов.

— Тебя раздражает, когда говорят, что футболисты слишком много зарабатывают?

— Нет. Правильную вещь [сказал] Федя Смолов, я процитирую: «Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле». Кто на что учился в детстве, кто кем хотел стать с детства, кто прилагал к этому усердный труд, избегая других целей, трудились над одним делом, в котором хотели стать лучшими, — сказал Глушенков в видео, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

Максим Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу.