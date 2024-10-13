Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев: в месяц у меня уходит на жизнь 50-60 тыс. рублей

Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев: в месяц у меня уходит на жизнь 50-60 тыс. рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, сколько тратит денег в месяц на свою жизнь.

— Для комфортной жизни мне нужно каждый день участвовать в тренировочном процессе, чтобы меня туда возила машина. Для этого нужен бензин, но не знаю, какая сумма на него уходит. После этого я должен остаться и обсудить разные проблемы игры и подготовки. Надо пообедать — это 1500 рублей, иногда 1000, если возьмёшь одно первое, насыщенный рыбный суп — порой его хватает. Вечером — дома со своими маленькими дочками. Чай с ними попить. В итоге получается 50-60 тысяч.

— А вы сумку с продуктами домой не привозите?
— У меня этим супруга занимается, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, ранее экс-футболист «Челси» и московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, что ежемесячно тратит на жизнь более 1 млн рублей.

Материалы по теме
Гаджиев: коллеги из «Динамо» Москва удивлялись атмосфере на нашей игре в Дагестане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android