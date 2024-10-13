Президент «Динамо» Махачкала Гаджиев: в месяц у меня уходит на жизнь 50-60 тыс. рублей

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, сколько тратит денег в месяц на свою жизнь.

— Для комфортной жизни мне нужно каждый день участвовать в тренировочном процессе, чтобы меня туда возила машина. Для этого нужен бензин, но не знаю, какая сумма на него уходит. После этого я должен остаться и обсудить разные проблемы игры и подготовки. Надо пообедать — это 1500 рублей, иногда 1000, если возьмёшь одно первое, насыщенный рыбный суп — порой его хватает. Вечером — дома со своими маленькими дочками. Чай с ними попить. В итоге получается 50-60 тысяч.

— А вы сумку с продуктами домой не привозите?

— У меня этим супруга занимается, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Напомним, ранее экс-футболист «Челси» и московского ЦСКА Юрий Жирков рассказал, что ежемесячно тратит на жизнь более 1 млн рублей.