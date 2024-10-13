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Казахстан — Словения, результат матча 13 октября 2024, счет 0:1, Лига наций

Сборная Казахстана под руководством Черчесова снова проиграла Словении в Лиге наций
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Завершился матч 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, где встречались сборные Казахстана, которую возглавляет Станислав Черчесов, и Словении. Игра проходила на стадионе «Центральный» (Алма-Ата). Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Словения
0:1 Млакар – 55'    

В составе словенцев автором единственного гола стал Ян Млакар.

В первом круге коллектив Черчесова уступил Словении со счётом 0:3.

На данный момент сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на второй строчке, заработав семь очков в четырёх встречах. Возглавляет квартет 3 Лиги В сборная Норвегии (7). На третьем месте находится австрийская национальная команда (4).

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