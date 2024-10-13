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Финляндия – Англия: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА 2024-2025

Финляндия — Англия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
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Сегодня, 13 октября, в матче 4-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА встретятся сборные Финляндии и Англии. Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» в Хельсинках (Финляндия). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Финляндия
1-й тайм
0 : 0
Англия

Стартовые составы команд:

Финляндия: Градецки, Уронен, Иванов, Хосконен, Алхо, Пельтола, Шуллер, Камара, Кескинен, Йенсен, Кялльман.

Англия: Хендерсон, Уокер, Гехи, Стоунз, Александер-Арнольд, Гомес, Райс, Палмер, Беллингем, Грилиш, Кейн.

В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, Англия добилась уверенной победы над Финляндией со счётом 2:0.

После трёх сыгранных туров Англия занимает второе место в своей группе. Команда набрала шесть очков. Финляндия замыкает таблицу группы 2 Лиги В, не заработав ни одного очка. Также в этой группе выступают сборные Греции (9) и Ирландии (3).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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