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Андрей Тихонов: хочется, чтобы «Спартак» боролся за самые высокие места

Андрей Тихонов: хочется, чтобы «Спартак» боролся за самые высокие места
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказал пожелание, чтобы красно-белые всегда боролись за самые высокие места в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, «Спартак» может бороться за самые высокие места. Конечно, может. Есть игра и есть исполнительское мастерство у многих футболистов. Хочется, чтобы «Спартак» боролся», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 11 туров чемпионата России первое место с 27 очками занимает «Краснодар». На второй строчке располагается «Локомотив» (27). Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 26 очков. Спартаковцы с 19 очками идут шестыми.

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