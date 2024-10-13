Игрок «Торпедо» Максимов: мог бы представить нас в РПЛ — выступали бы достойно

Нападающий «Торпедо» Максим Максимов считает, что его команде по силам выступать в Российской Премьер-Лиге.

«Нынешнее «Торпедо» я бы мог представить в РПЛ. Но сейчас мы в Первой лиге, поэтому сложно прогнозировать наши результаты. Надо отталкиваться от сегодняшнего дня. Однако если бы мы были там, то выступали бы достойно», — сказал Максимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Московское «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 26 очков после 14 матчей. Турнирную таблицу возглавляет тульский «Арсенал», в активе которого также 26 очков после 14 матчей.