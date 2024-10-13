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Сборная Казахстана не смогла забить в четвёртом матче подряд под руководством Черчесова

Сборная Казахстана не смогла забить в четвёртом матче подряд под руководством Черчесова
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Национальная команда Казахстана по футболу, главным тренером которой является российский специалист Станислав Черчесов, не смогла забить в четвёртом матче подряд, потерпев поражение от Словении со счётом 0:1 в игре 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Словения
0:1 Млакар – 55'    

Ранее коллектив Черчесова в первом круге Лиги наций не забил в играх с Австрией (0:4), Словенией (0:3) и Норвегией (0:0).

На данный момент сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на второй строчке, заработав семь очков в четырёх встречах. Возглавляет квартет 3 Лиги В сборная Норвегии (7). На третьем месте находится австрийская национальная команда (4).

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