Сборная Казахстана не смогла забить в четвёртом матче подряд под руководством Черчесова

Национальная команда Казахстана по футболу, главным тренером которой является российский специалист Станислав Черчесов, не смогла забить в четвёртом матче подряд, потерпев поражение от Словении со счётом 0:1 в игре 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА.

Ранее коллектив Черчесова в первом круге Лиги наций не забил в играх с Австрией (0:4), Словенией (0:3) и Норвегией (0:0).

На данный момент сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на второй строчке, заработав семь очков в четырёх встречах. Возглавляет квартет 3 Лиги В сборная Норвегии (7). На третьем месте находится австрийская национальная команда (4).