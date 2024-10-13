Сборная Казахстана потерпела третье подряд сухое поражение под руководством Черчесова

Сборная Казахстана уступила Словении со счётом 0:1 в матче 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА. Таким образом, национальная команда Казахстана потерпела третье подряд сухое поражение под руководством Станислава Черчесова.

До этого матча подопечные Черчесова проиграли сборной Австрии со счётом 0:4, а также Словении со счётом 0:3.

На данный момент сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на второй строчке, заработав семь очков в четырёх встречах. Возглавляет квартет 3 Лиги В сборная Норвегии (7). На третьем месте находится австрийская национальная команда (4).