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Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
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Сборная Казахстана потерпела третье подряд сухое поражение под руководством Черчесова

Сборная Казахстана потерпела третье подряд сухое поражение под руководством Черчесова
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Сборная Казахстана уступила Словении со счётом 0:1 в матче 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА. Таким образом, национальная команда Казахстана потерпела третье подряд сухое поражение под руководством Станислава Черчесова.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Словения
0:1 Млакар – 55'    

До этого матча подопечные Черчесова проиграли сборной Австрии со счётом 0:4, а также Словении со счётом 0:3.

На данный момент сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на второй строчке, заработав семь очков в четырёх встречах. Возглавляет квартет 3 Лиги В сборная Норвегии (7). На третьем месте находится австрийская национальная команда (4).

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