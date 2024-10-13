Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушенков рассказал, чем бы зарабатывал, если бы не стал футболистом

Глушенков рассказал, чем бы зарабатывал, если бы не стал футболистом
Комментарии

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков считает, что остался бы в футбольной сфере, если бы ему не удалось реализоваться как игроку.

— Если бы ты не стал футболистом, чем бы ты зарабатывал?
— Не знаю. Только футбол был. Я бы в любом случае продолжал в этой сфере, — сказал Глушенков в видео, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Максим Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Хоть за € 50 млн — в «Спартак» не пойду!» Глушенков снова дал огня
«Хоть за € 50 млн — в «Спартак» не пойду!» Глушенков снова дал огня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android