Глушенков рассказал, чем бы зарабатывал, если бы не стал футболистом

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков считает, что остался бы в футбольной сфере, если бы ему не удалось реализоваться как игроку.

— Если бы ты не стал футболистом, чем бы ты зарабатывал?

— Не знаю. Только футбол был. Я бы в любом случае продолжал в этой сфере, — сказал Глушенков в видео, опубликованном в телеграм-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Максим Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу.