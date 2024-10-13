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Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей тренерской карьере

Гвардиола назвал самого сложного соперника в своей тренерской карьере
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа самым сложным соперником в своей карьере наставника.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа — это самая сложная команда для меня из-за их манеры игры, им было очень трудно противостоять, поэтому я отдаю должное тому, чего мы достигли на фоне соперничества с ними. Это величайший успех, чего мы и добились», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Клопп возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В конце прошлого сезона Клопп покинул «Ливерпуль».

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