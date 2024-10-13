Попов: Черчесов шёл в сборную Казахстана с мыслью, что он лучше всех

Бывший игрок пермского «Амкара» Алексей Попов высказался о главном тренере национальный команды Казахстана Станиславе Черчесове.

«Черчесов может поменять ситуацию только работой и отношением к футболистам. Ему надо их расслабить, чтобы они поверили в себя. Одна дисциплина не пойдёт. Надо применять психологию, внушать им, что они такие же футболисты, как в сборной Словении, Норвегии, что могут всего добиться.

Черчесов шёл в сборную Казахстана с мыслью, что он всех лучше и всё знает. Сейчас он понял, что это не так. Если поменяется сам и изменит методики, возможно, изменит и ситуацию», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.