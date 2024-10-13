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Гвардиола — о Круиффе: без него меня бы здесь не было

Гвардиола — о Круиффе: без него меня бы здесь не было
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о бывшем футболисте Йохане Круиффе. Он ушёл из жизни в 2016 году.

«Круифф был бы лучшим из всех сегодня. Без него меня бы здесь не было, для меня он был величайшим», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Йохан Круифф стал первым трёхкратным обладателем «Золотого мяча». Он считается одним из лучших футболистов и тренеров в истории футбола.

За время профессиональной тренерской карьеры Круифф работал с каталонской «Барселоной» и «Аяксом». Сине-гранатовых нидерландский специалист четыре раза приводил к чемпионскому титулу, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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