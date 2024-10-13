Тренер тульского «Арсенала» Сторожук прокомментировал ничью в матче с «Сочи» в Первой лиге

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался об игре 14-го тура Мелбет Первой лиги с «Сочи» (1:1).

«Сегодня была хорошая игра с хорошим соперником. Мы взаимодействовали, создавали моменты. Кроме, наверное, первых 15 минут второго тайма. Объективно: для 10-го бюджета лиги мы идём неплохо.

Наши ребята выходят на поле и бьются. Честь и хвала им. У нас много травмированных. Поэтому есть те, кто выходит не на своей позиции, например, защитники в нападении. Мы знаем, что нам нужна «новая кровь», будем искать в зимнюю паузу. Мы всегда ведём анализ и отмечаем тех игроков, которых хотели бы видеть составе.

Сегодня моя команда сделала всё, что могла», — приводит слова Сторожука пресс-служба клуба.

На данный момент тульский «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 26 очков в 14 матчах. «Сочи» после аналогичного количества встреч находится на шестой строчке. Подопечные Роберта Морено имеют в своём активе 21 очко.