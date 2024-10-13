Ромащенко: ситуация сборной Казахстана под контролем Черчесова — то же проходила и Россия

Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал последние результаты Казахстана под руководством Станислава Черчесова. Сегодня, 13 октября, национальная команда Казахстана потерпела третье подряд сухое поражение в матче со Словенией (0:1). Ромащенко долгое время был ассистентом Черчесова.

«Не работаю в штабе, поэтому не знаю, из-за чего у Казахстана Черчесова сейчас такие результаты. Но мне жаль, что на данную секунду происходит так.

Однако руководством заявлено, что сборная через Лигу наций готовится к отбору на чемпионат мира. Трагедии не происходит — просто знакомство с командой, главный тренер смотрит способности игроков. Не акцентировал бы внимание на результатах.

Мы это же проходили при подготовке сборной России к ЧМ-2018. Всё под контролем Саламыча, ничего не упущено. Главный ориентир сборной Казахстана — отбор на чемпионат мира. Это и другой уровень, и проверка себя по сравнению с прошлым сезоном. То, что происходит сейчас, — в плюс для Черчесова. Я понимаю ситуацию, потому что проходил это, работая в штабе сборной России», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.