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Ротор — СКА-Хабаровск, результат матча 13 октября 2024, счет 1:1, Первая лига

«Ротор» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче 14-го тура Первой лиги
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Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча началась в 17:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Мальцев – 29'     1:1 Быков – 32'    

В составе хозяев отличился Михаил Мальцев. Гости ответили точным ударом Артёма Быкова.

«Ротор» набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» заработал 17 очков и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги московское «Торпедо», у которого 26 очков.

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