«Ротор» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в матче 14-го тура Первой лиги

Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Встреча началась в 17:00 мск. Игра закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 1:1.

В составе хозяев отличился Михаил Мальцев. Гости ответили точным ударом Артёма Быкова.

«Ротор» набрал 19 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» заработал 17 очков и располагается на 12-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги московское «Торпедо», у которого 26 очков.