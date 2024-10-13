В «Динамо» заявили, что Лунёв и Тюкавин тренируются индивидуально после приезда из сборной

Игроки московского «Динамо» Андрей Лунёв и Константин Тюкавин тренируются по индивидуальному плану после возвращения в расположение команды из сборной России.

«На данном этапе Тюкавин и Лунёв тренируются по индивидуальному плану. Вопрос об их участии в игре с «Рубином» будет решаться ближе к матчу. [Даниил] Фомин после возвращения из сборной работает в общей группе», — приводит слова пресс-службы московского клуба «Матч ТВ».

Даниил Фомин, Константин Тюкавин и Андрей Лунёв были вызваны на октябрьский сбор национальной команды России в Новогорске, который завершился 10 октября. Лунёв и Тюкавин покинули расположение сборной досрочно по медицинским показаниям. Вратарь Лунёв из‑за перегрузочного состояния был направлен в «Динамо» для полноценного восстановления, у форварда Тюкавина диагностировали ОРВИ.

После 11 сыгранных матчей «Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. Матч с казанским «Рубином» состоится 20 октября в 19:00 мск.