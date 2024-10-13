Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Балтика» на выезде обыграла «Аланию» в матче 14-го тура Первой лиги

«Балтика» на выезде обыграла «Аланию» в матче 14-го тура Первой лиги
Комментарии

Сегодня, 13 октября, завершился матч 14-го тура Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Андрей Фисенко из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Эльдарушев – 54'     0:2 Пряхин – 59'    

На 54-й минуте нападающий «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев открыл счёт. Окончательный результат в игре на 59-й минуте установил форвард Сергей Пряхин — 2:0.

После этого матча «Алания» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Владикавказа набрала 14 очков за 14 матчей. «Балтика» заработала 24 очка и идёт четвёртой.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android