«Балтика» на выезде обыграла «Аланию» в матче 14-го тура Первой лиги
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Сегодня, 13 октября, завершился матч 14-го тура Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Андрей Фисенко из Владивостока. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Эльдарушев – 54' 0:2 Пряхин – 59'
На 54-й минуте нападающий «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев открыл счёт. Окончательный результат в игре на 59-й минуте установил форвард Сергей Пряхин — 2:0.
После этого матча «Алания» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. Команда из Владикавказа набрала 14 очков за 14 матчей. «Балтика» заработала 24 очка и идёт четвёртой.
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