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Черепанов — о результатах Казахстана: дело не в Черчесове, он в очень сложной ситуации

Черепанов — о результатах Казахстана: дело не в Черчесове, он в очень сложной ситуации
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Павел Черепанов, заслуженный тренер Казахстана, высказался о результатах казахстанской национальной команды под руководством Станислава Черчесова.

«Если говорить о результатах сборной Казахстана, есть очень серьёзный вопрос. У казахстанских футболистов очень мало игрового времени, потому что у нас полностью отменили лимит. Об этом и говорил Черчесов: что 50% сборников не имели практики. Не может идти речь о функциональной подготовке, когда игроки сидят на лавке. Тут дело не в Черчесове, он попал в очень тяжёлую ситуацию. Одни не имеют практики, а другие — чересчур. Например, игроки «Астаны». Они несколько игр переносили, чтобы их освобождали на время отборочных матчей Лиги чемпионов. У них накопилось четыре перенесённые игры, а сейчас конец сезона поджимает, и приходится играть через два дня на третий. Они еле ноги волочат.

Черчесов неоднократно говорил в прессе, что, играя в пять защитников, мы ослабеваем линию атаки, потому что там не хватает игроков. Нет футболистов, которые бы не теряли мяч в простых ситуациях. Поэтому ни одного мяча за четыре матча не забили», — сказал Черепанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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