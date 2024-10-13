«Чайка» и «КАМАЗ» поделили очки в матче 14-го тура Первой лиги

Завершился матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила на Стадионе имени И. П. Чайки в Песчанокопском. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Герман Коваленко из Казани. Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли забить друг другу. В матче была показана одна жёлтая карточка.

После этой игры в активе «Чайки» стало 18 очков. Команда из Песчанокопского занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги. «КАМАЗ» с 16 очками идёт 13-м. Турнирную таблицу возглавляет московское «Торпедо», у которого 26 очков.