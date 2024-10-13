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Бывший футболист «Наполи» Калайо: Лукаку всё ещё играет на 50% от своих возможностей

Бывший футболист «Наполи» Калайо: Лукаку всё ещё играет на 50% от своих возможностей
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Бывший футболист «Наполи» Эмануэле Калайо высказался о нападающем неаполитанской команды Ромелу Лукаку.

«Лукаку всё ещё играет на 50%. Когда он будет в своей лучшей форме, мы вернёмся к восхищению бельгийцем за его игру перед воротами, как в его дни в «Интере». Он по-прежнему остаётся лучшим нападающим Серии А. Независимо от того, хорошо он играет или плохо, Лукаку всегда удаётся забивать 20 голов за сезон», — приводит слова Калайо Football Italia.

Лукаку в текущем сезоне сыграл шесть матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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