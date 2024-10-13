Руководство «Зенита» запретило Соболеву часто играть в компьютер — источник

Форвард «Зенита» Александр Соболев перестал активно играть в Dota 2. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По сведениям источника, на это повлияло руководство сине-бело-голубых. В петербургском клубе от футболиста потребовали, чтобы он внимательнее относился к режиму, целиком отдавал себя команде и старался избегать скандалов.

В начале августе в СМИ появлялась информация, что Александр Соболев, который тогда бы отстранён от тренировок со «Спартаком», увлёкся компьютерными играми.

Соболев перешёл в петербургский клуб из московского «Спартака» в минувшее трансферное окно.

Ранее российский футболист «Монако» Александр Головин рассказал, что у Соболева не особо есть время играть в компьютер после перехода в «Зенит».