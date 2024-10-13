Андрей Канчельскис: в «Манчестер Сити» играют не за деньги, а за идею

Экс-полузащитник английского «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис рассказал о причинах мотивации нынешних футболистов небесно-голубых, а также порассуждал о приоритетах современных игроков.

— Многие любят деньги, а не футбол. Когда игрок ставит на первое место деньги, он заканчивается как спортсмен. Человек должен быть фанатично предан футболу! Сколько мы видим примеров того, что футболисты начинают ставить на первое место машины и квартиры, а потом тут же проваливаются.

— Футболисты «Манчестер Сити» играют за идею, а не за деньги?

— Однозначно. Они дают результат, они побеждают. Они играют не за деньги, а за идею. Когда у руля «Манчестер Сити» были люди, которые любили футбол, всё было иначе. Тогда команда была одной семьёй, сейчас такого нет, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.