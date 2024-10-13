Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Финляндия — Англия: Грилиш открыл счёт на 18-й минуте

Финляндия — Англия: Грилиш открыл счёт на 18-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 4-го тура группы 2 Лиги B Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Финляндии и Англии. Команды играют на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки (Финляндия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Георгием Круашвили (Грузия). Игра началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На момент написания новости счёт в игре — 0:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Финляндия
2-й тайм
1 : 3
Англия
0:1 Грилиш – 18'     0:2 Александер-Арнольд – 74'     0:3 Райс – 84'     1:3 Хосконен – 87'    

На 18-й минуте полузащитник сборной Англии Джек Грилиш открыл счёт, ему ассистировал Анхель Гомес.

В матче 2-го тура, который состоялся в сентябре, Англия добилась уверенной победы над Финляндией со счётом 2:0.

После трёх сыгранных туров Англия занимает второе место в своей группе. Команда набрала шесть очков. Финляндия замыкает таблицу группы 2 Лиги В, не заработав ни одного очка. Также в этой группе выступают сборные Греции (9) и Ирландии (3).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
Материалы по теме
Новые лица в топ-сборных Европы. Среди 19 дебютантов есть даже 28-летний вратарь!
Новые лица в топ-сборных Европы. Среди 19 дебютантов есть даже 28-летний вратарь!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android