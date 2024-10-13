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Ромащенко: тренировка сборной России с детьми — идеальный выход из сложившейся ситуации

Ромащенко: тренировка сборной России с детьми — идеальный выход из сложившейся ситуации
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Бывший тренер сборной России Мирослав Ромащенко прокомментировал решение национальной команды провести открытую тренировку во время октябрьского сбора.

«Изначально, насколько я понимаю, у сборной России планировалась как минимум одна игра, поэтому собирались правильно. Но в связи с ситуацией сложилось так, как сложилось. Если бы знали заранее, было бы найдено решение. Хотя руководство РФС нашло верный выход и из данной ситуации — открытая тренировка с детьми. Это очень хорошо.

В любом случае институт сборной должен продолжать существовать. Люди должны собираться, это своя команда, которая не может жить в огромной паузе. Нельзя встретиться в сентябре, а потом только в ноябре-декабре. Давайте лучше посмотрим на желание футболистов, которые приезжают, несмотря ни на что.

Есть РФС и главный тренер, они должны обсуждать эти моменты и решать, играть ли с клубами или с кем-то ещё. Сейчас, думаю, избрали идеальный сценарий в виде тренировки с привлечением детей и массмедиа», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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