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Экс-тренер «Спартака» Рианчо предположил, в какой топ-лиге Европы может поработать Карпин

Экс-тренер «Спартака» Рианчо предположил, в какой топ-лиге Европы может поработать Карпин
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мог бы попробовать свои силы за рубежом.

«Согласен с Головиным — Карпин мог бы работать в Европе. В том числе в Испании, ведь он проходил её футбольную школу, можно сказать. Он многое отсюда вынес, у него европейское мышление. Посмотрим, будет ли он когда-то работать в Испании. Это было бы интересно», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Валерий Карпин возглавляет «Ростов» с конца 2017 года. На данный момент Карпин по совместительству является главным тренером сборной России. Тренер уже работал в Испании, где возглавлял «Мальорку».

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