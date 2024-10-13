Главный тренер «Енисея» Тихонов: на РПЛ почти нет времени, но «Спартак» смотрю

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, смотрит ли он матчи Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ вообще не смотрю. Вы знаете, хорошо, что мы прилетели в Москву — это один перелёт. Обычно у нас два перелёта, и мы тратим сутки, чтобы добраться до дома. Футбол я могу посмотреть только в записи. На РПЛ практически нет времени. Есть какие-то куски и моменты вижу. «Спартак» обязательно: если могу смотреть, то смотрю», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент подопечные Тихонова находятся на 11-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги с 17 очками после 14 матчей. На первой строчке располагается московское «Торпедо» с 26 очками.