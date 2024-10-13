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Черчесов поздравил казахстанцев с хорошей игрой после третьего поражения подряд

Черчесов поздравил казахстанцев с хорошей игрой после третьего поражения подряд
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о матче 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций со Словенией (0:1).

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Словения
0:1 Млакар – 55'    

«Вчера я говорил: у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут.

Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растём. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперёд», – приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Отметим, что национальная команда Казахстана потерпела третье подряд сухое поражение под руководством Станислава Черчесова.

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