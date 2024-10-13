Черчесов поздравил казахстанцев с хорошей игрой после третьего поражения подряд

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о матче 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций со Словенией (0:1).

«Вчера я говорил: у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут.

Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растём. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперёд», – приводит слова Черчесова Meta-ratings.kz.

Отметим, что национальная команда Казахстана потерпела третье подряд сухое поражение под руководством Станислава Черчесова.