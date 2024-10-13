Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес считает, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор должен получить «Золотой мяч».

«Я надеюсь, что Винисиус выиграет «Золотой мяч». Он заслужил это за всё, что сделал в прошлом сезоне. С другой стороны, если Родри победит, я тоже буду счастлив», — приводит слова Эдерсона журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.