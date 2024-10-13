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Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
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Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес считает, что нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор должен получить «Золотой мяч».

«Я надеюсь, что Винисиус выиграет «Золотой мяч». Он заслужил это за всё, что сделал в прошлом сезоне. С другой стороны, если Родри победит, я тоже буду счастлив», — приводит слова Эдерсона журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Церемония вручения 68-й по счёту награды пройдёт 28 октября в Париже. На ней будут вручены следующие награды за сезон-2023/2024: «Золотой мяч» среди мужчин, «Золотой мяч» среди женщин, Трофей «Копа» (лучший игрок в возрасте до 21 года), Трофей Яшина (лучший вратарь), Трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир прошлого сезона), «Клуб года» среди мужчин, «Клуб года» среди женщин. В список призов также добавились две новые награды: «Тренер года» среди мужчин и «Тренер года» среди женщин, которыми будет отмечен неоценимый вклад специалистов в успехи на поле.

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