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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: цены в Махачкале приблизились к Москве

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев: цены в Махачкале приблизились к Москве
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Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев рассказал о ценообразовании в Махачкале. Он считает, что цены выросли из-за потока туристов в республику.

«Супруга мне сказала: когда мы приехали из Москвы, продукты в Махачкале стоили в два раза дешевле, чем в столице. А сегодня цены заметно подросли. Не знаю, приравнялись ли к Москве, но приблизились однозначно. Сейчас в Махачкалу летают полные самолеты туристов, хотя октябрь месяц. Вот туристы подняли у нас цены. Мы их ждём, это хорошо, что они приезжают, но цены наши растут, как в любом курортном городе», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее Гаджиев рассказал, что для комфортной жизни в среднем ему нужно 50-60 тыс. рублей.

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