Тихонов: Соболев — человек специфический, он захотел играть в «Зените» и зарабатывать

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве, с которым ранее работал в «Крыльях Советов».

«У меня с Соболевым всё нормально было. В Самаре он здорово играл. Да, он специфический человек, но он нападающий. Нападающий не может быть простым человеком. Конечно, есть определённый характер. Возможно, это где-то его сильная сторона, а где-то — слабая.

Я не могу касаться того, что произошло в «Спартаке», перехода из «Спартака» в «Зенит». Если человек не хочет в «Спартаке» играть… Ну, не захотел. Захотел играть в «Зените» и больше зарабатывать — это его жизнь и судьба. Как отнеслись к этому спартаковские болельщики, вы прекрасно понимаете. Я человек публичный: ни в коем случае никого не осуждаю. Соболеву с этим жить. Дай бог. Пускай в «Зените» играет, забивает. Это его жизнь», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.