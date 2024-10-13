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Глушенков: смог бы работать детским тренером за 15-20 тыс. рублей? Сейчас, наверное, нет

Глушенков: смог бы работать детским тренером за 15-20 тыс. рублей? Сейчас, наверное, нет
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Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о возможной работе детским тренером.

— Стал бы детским тренером [если бы не получилось стать футболистом]?
— Ну да, был бы детским тренером. И всё, больше некем.

— А ты знаешь зарплату детского тренера в России?
— В самой России — нет, в Смоленске приблизительно да. Начальная ставка там самая маленькая, 15-20 [тыс. рублей]. Потом с каждым годом увеличивается.

— Ты бы смог?
— Ну, сейчас, в данный момент, наверное, нет. Но в любом случае пришлось бы к этому как-то привыкать, — сказал Глушенков в видео, опубликованном в социальных сетях журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Максим Глушенков стал футболистом «Зенита» в минувшее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять голов и сделал одну голевую передачу.

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