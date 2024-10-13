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Стало известно, в каком городе может пройти товарищеский матч сборных России и Сирии

Стало известно, в каком городе может пройти товарищеский матч сборных России и Сирии
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Вице-президент сирийской федерации по футболу Абдеррахман аль-Хатиб ожидает, что товарищеский матч со сборной России состоится 19 ноября в Волгограде.

«Сирийская команда ожидает подписания соглашения с российской стороной о проведении товарищеского матча, который запланирован на 19 ноября в Волгограде. Волгоград был выбран для проведения матча, потому что его климат похож на сирийский, чтобы облегчить адаптацию для наших игроков», — приводит слова аль-Хатиба «РИА Новости Спорт».

Ранее в сборной Сирии подтвердили договорённость о проведении товарищеского матча с Россией в ноябре.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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