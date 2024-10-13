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Экс-тренер Казахстана Адиев высказался о неудачном старте Черчесова в сборной

Экс-тренер Казахстана Адиев высказался о неудачном старте Черчесова в сборной
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Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о старте нынешнего специалиста национальной команды Станислава Черчесова. Сегодня, 13 октября, Казахстан уступил сборной Словении со счётом 0:1.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 1
Словения
0:1 Млакар – 55'    

«За сборную Казахстана я переживаю и болею. Для меня это близкая и родная республика и команда. Мы с президентом федерации говорили, и мой посыл остаётся прежним: через Лигу наций надо готовить команду к отбору на чемпионат мира. Нынешние результаты никого не радуют, но это нормально для перестройки.

Надо готовиться к отбору, Лига наций этому способствует. Черчесов очень квалифицированный тренер. Если бы я остался в сборной, сейчас это была бы такая же подготовка.

До отбора на ЧМ есть время, и непонятно, в какой форме будут футболисты в следующем году, лидеры сборной. Черчесов через эти очень непростые игры готовит Казахстан», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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