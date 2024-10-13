Полузащитник «Ростова» Тугарев оценил игру «Локомотива» в текущем сезоне

Полузащитник «Ростова» Роман Тугарев высказался об игре «Локомотива» в текущем сезоне, а также оценил уровень подготовки воспитанников в клубе. Тугарев — выпускник школы «Локомотива».

«Слежу ли я за «Локомотивом»? Да, молодцы, хорошо играют. Много молодых ребят. В «Локомотиве» школа хорошая. Давайте так: если не Батраков, то тот же Миранчук, тот же я. Ну, понятно, я имею в виду выходцы из школы. Понятно, что уровень разный, но школа «Локомотива» — одна из лучших в стране.

Сможет ли «Локомотив» в этом году побороться за чемпионство? Не знаю, пусть борются. Они молодцы», — приводит слова Тугарева «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 11 туров. Подопечные Михаила Галактионова набрали 27 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого также 27 очков. В текущем розыгрыше Фонбет Кубка России «Локомотив» провёл пять игр, в которых одержал пять побед.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Тугарева составляет € 500 тыс.