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Результаты матчей Первой лиги 13 октября

Результаты матчей Первой лиги 13 октября
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Сегодня, 13 октября, в 14-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре встречи. Представляем вашему вниманию результаты матчей, который прошли в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 13 октября:

«Арсенал» Тула — «Сочи» — 1:1;
«Алания» — «Балтика» — 0:2;
«Ротор» — «СКА-Хабаровск» — 1:1;
«Чайка» — «КАМАЗ» — 0:0.

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает московское «Торпедо», которое набрало 26 очков в 14 встречах. На второй строчке расположился тульский «Арсенал», заработавший также 26 очков после 14 матчей. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 25 очков в 14 встречах.

Турнирная таблица Первой лиги
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