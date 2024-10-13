Сегодня, 13 октября, в 14-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоялись четыре встречи. Представляем вашему вниманию результаты матчей, который прошли в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 13 октября:

«Арсенал» Тула — «Сочи» — 1:1;

«Алания» — «Балтика» — 0:2;

«Ротор» — «СКА-Хабаровск» — 1:1;

«Чайка» — «КАМАЗ» — 0:0.

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает московское «Торпедо», которое набрало 26 очков в 14 встречах. На второй строчке расположился тульский «Арсенал», заработавший также 26 очков после 14 матчей. Замыкает тройку лидеров «Урал», набравший 25 очков в 14 встречах.