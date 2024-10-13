«Довольно-таки строгий тренер». Защитник сборной Казахстана Скворцов — о Черчесове

Защитник национальной команды Казахстана Лев Скворцов рассказал о работе с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, а также оценил нынешние результаты команды. Сегодня, 13 октября, Казахстан уступил сборной Словении со счётом 0:1.

«Старт не задался, но мы играем с очень сильными сборными. Атмосфера в команде хорошая, какой она и была всегда. Ребята понимают ответственность и руки никто не опускает. Сплочённость в команде как вокруг тренерского штаба, так и вокруг игроков.

Саламыч — довольно-таки строгий тренер. Никаких слов он нам не запрещал, но всегда говорит какие-то интересные вещи, к которым прислушиваешься», — приводит слова Скворцова Metaratings.

Сборная Казахстана потерпела третье кряду сухое поражение под руководством российского специалиста Станислава Черчесова. Команда идёт на последней, четвёртой строчке в группе, в её активе одно очко.